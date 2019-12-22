Тоттенхем – Челсі: Моурінью перед матчем похизувався результатами місячної роботи зі "шпорами"

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью цілить у зону топ-4 АПЛ.

"Не існує відповідного часу для того, щоб зіграти з Челсі.

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Реальність така, що ми відставали від зони ЛЧ на 12 очок. ЛЧ була немов міражем, дуже, дуже далекою. Тепер ми відстаємо лише на три очки. Було б добре перемогти і скоротити відставання з 12 очок до нуля настільки швидко. Але це завжди складно.

Важливо контролювати емоції. Досвід допомагає, і команда потребує кращої версії мене. Треба підтримувати баланс, зберігати спокій, і мій досвід підходить якостям нашої команди", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, зустріч Тоттенхема та Челсі відбудеться 22 грудня, початок о 18:30.

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