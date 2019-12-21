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Тоттенхем – Челсі: Лемпард анонсував образи на адресу Моурінью з боку фанатів

10:54 191 Читать на русском
Тоттенхем – Челсі: Лемпард анонсував образи на адресу Моурінью з боку фанатів
Моурінью і Лемпард / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Френк Лемпард вважає, що фанати "синіх" ображатимуть екс-керманича команди Жозе Моурінью під час лондонського дербі проти Тоттенхема.

 

"Якщо їдеш в гості до непримиренного суперника, фанати вам дадуть відповідь. Та це не означає, що вони забули історію чи не поважають її.

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Моурінью – фахівець, який хоче працювати, тому він скористався можливістю очолити Тоттенхем. Та я не думаю, що його буде надто хвилювати реакція трибун. Коли він приїжджав сюди з Манчестер Юнайтед, то все виглядало так, наче його не хвилює цей момент", – цитує Лемпарда The Sun.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью двічі очолював Челсі та привів "синіх" до 3-х чемпіонських титулів. Цьогоріч у листопаді португалець очолив Тоттенхем. Саме зі "шпорами" Челсі зустрінеться у неділю, 22 грудня.

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