Тоттенхем – Аякс: передматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг відповів на питання журналістів напередодні поєдинку проти Тоттенхема у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Ми у гарній формі, готові та свіжі. Ми знаємо, що можемо виступити якнайкраще. Я вважаю, що ми маємо гарні шанси на те, аби здобути завтра гарний результат.

Молоді гравці дійсно подорослішали за останні кілька років завдяки кількості матчів, які вони грали – в Нідерландах і на європейському рівні. Зараз команда тримається разом.

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Я вірю в свою команду, гравців на полі та план, який ми створили разом. Футболісти можуть самостійно приймати рішення, якщо щось зміниться на полі.

Дивно, що ми в півфіналі Ліги чемпіонів – на початку сезону ніхто не міг передбачити, що нідерландська команда потрапить до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Я думаю, що це девіз нашої команди – ми досягли чогось, але ми хочемо зробити більше", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.