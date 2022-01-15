Дербі Північного Лондона у 22-му турі Прем'єр-ліги 16 січня не відбудеться.

АПЛ вимушена була ухвалити рішення про відкладення гри через кадрові проблеми у таборі "канонірів". Мікель Артета втратив низку гравців через коронавірус, травми та від'їзд кількох футболістів на Кубок Африки, інформує офіційний сайт Арсенала.

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Нову дату поєдинку визначать пізніше. Відповідно, кількість перенесених матчів елітного дивізіону Англії перевалила за двадцять.

Гра Тоттенхем – Арсенал була запланована на 16 січня. "Каноніри" посідають 5 місце турнірної таблиці, команда Антоніо Конте розташувалася на 6-й сходинці.

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