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Тоттенхем – Арсенал: фанати господарів влаштують гучну акцію протесту попри відсутність глядачів на трибунах

10:46 - Читать на русском
Тоттенхем – Арсенал: фанати господарів влаштують гучну акцію протесту попри відсутність глядачів на трибунах
Деніел Леві / Reuters

Вболівальники Тоттенхема незадоволені рішеннями власника клубу Деніела Леві.

Фанати Тоттенхема планують запустити літак з банером "ENIC та Леві – на вихід" під час матчу з Арсеналом, повідомляє The Telegraph.

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"Ми вважаємо, що це необхідно. Ми були майже нарівні з Ліверпулем, коли вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, а тепер ми на 10 кроків позаду.

Ми позаду Арсенала, позаду клубу, у якого було три тренера в їхньому, можливо, найгіршому сезоні. Леві та ENIC повинні інвестувати в клуб, Тоттенхем повинен боротися за трофеї. Сподіваюся, це приверне їхню увагу, можливо, вони задумаються", – наводить слова одного з вболівальників Тоттенхема The Telegraph.

Зазначимо, що "шпори" посідають 9 сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 49 очок. При цьому, підопічні Жозе Моурінью мають непогані шанси наздогнати Шеффілд Юнайтед та Вулверхемптон, які перебувають в єврокубковій зоні.

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