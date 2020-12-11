Тоттенхем – Антверпен – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем впевнено обіграв Антверпен (2:0) у 6-му турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Тоттенхем спокійно розпочав матч, а всі найцікавіші події були у другому таймі. Гарет Бейл пробивав зі штрафного метрів із 35-ти, але удар прийняв на себе воротар разом з каркасом воріт. Натомість, на добиванні першим зіграв Карлос Вінісіус та відкрив рахунок у зустрічі. Ще за кілька хвилин Тоттенхем подвоїв перевагу.
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Підопічні Жозе Моурінью фінішували першими у квартеті J, Антверпен – другий. Обидві команди пройшли в 1/16 Ліги Європи. У групі з ними також були ЛАСК Чеберка та Лудогорець.