Тоттенхем спокійно розпочав матч, а всі найцікавіші події були у другому таймі. Гарет Бейл пробивав зі штрафного метрів із 35-ти, але удар прийняв на себе воротар разом з каркасом воріт. Натомість, на добиванні першим зіграв Карлос Вінісіус та відкрив рахунок у зустрічі. Ще за кілька хвилин Тоттенхем подвоїв перевагу.

Ліги Європи: Тоттенхем здолав Антверпен, ЛАСК здійснив камбек після помилки Чеберка, шосте поспіль фіаско Яремчука і Ко

Підопічні Жозе Моурінью фінішували першими у квартеті J, Антверпен – другий. Обидві команди пройшли в 1/16 Ліги Європи. У групі з ними також були ЛАСК Чеберка та Лудогорець.