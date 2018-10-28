Тотовицький: В чемпіонаті України всі команди грають проти Шахтаря від оборони

Хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький прокоментував перемогу "гірників" у матчі проти Арсенала-Київ (3:0).

"Очікували такої зустрічі, нічого нового суперник нам не запропонував. Кияни в першому таймі закрилися і трималися, поки рахунок був 0:0. Коли ми забили, з'явилися вільні зони, і тоді вже результат був вирішений наперед.

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У нас в чемпіонаті України всі такі матчі, коли команди грають від оборони до першого пропущеного м'яча. Мій дебют в стартовому складі? Я б не сказав, що був мандраж, але була присутня скутість, дуже хотілося забити. Головне, що Шахтар переміг", – розповів Тотовицький прес-службі "гірників".

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