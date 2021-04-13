"Краще б я його не забивав (посміхається). У тому епізоді я діяв по ситуації. Гуцуляк віддав пас, але вийшло так, що мені довелося розтягнутися, все навантаження пішло на ліву ногу, і вона не витримала...

Два шедевральні голи п'ятою у відеоогляді матчу Десна – Олександрія – 4:1

У битві за "бронзу" фаворитом поки є Зоря. У них є перевага в два очки, плюс гра в запасі. Нам мало своїх перемог, потрібно, щоб десь і луганці поступилися. Подивимося, принаймні, в Десні не втрачають надій обійти конкурента. Головне – якісно виконувати свою роботу і вірити в диво", – підсумував Тотовицький в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, саме хавбека Десни визнали найкращим гравцем 21 туру УПЛ. Через травму він ризикує пропустити наступний матч проти Миная (17 квітня).

Десна розгромила Олександрію у вольовому стилі – два шедеври п'ятою допомогли чернігівцям піднятися на 3 місце УПЛ