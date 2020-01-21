Тотовицький продовжить кар'єру у Десні – Рябоконь підтвердив перехід гравця із Шахтаря

Півзахисник Андрій Тотовицький підписав контракт з чернігівською Десною і незабаром буде офіційно представлений у новому клубі.

Про перехід Тотовицького в Десну повідомив наставник чернігівської команди Олександр Рябоконь в ефірі Футбол NEWS. З хавбеком підписаний повноцінний контракт. Інші деталі трансферу не повідомляються.

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Зазначимо, що Тотовицький належав Шахтарю з 2010 року. Він на правах оренди виступав за Іллічівець, Зорю, бельгійський Кортрейк та Маріуполь. У поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за "гірників".

Нагадаємо, що сьогодні Карпати повідомили про перехід у Десну Олексія Гуцуляка, а на початку січня команду Рябоконя поповнили Пилип Будківський та Леван Арвеладзе.

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