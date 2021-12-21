Андрій Тотовицький та Десна вирішили не продовжувати співпрацю, повідомляє офіційний сайт чернігівської команди.

Динамо може підсилитися екс-гравцем Шахтаря – останнє слово за Луческу

Хавбек приєднався до Десни у січні 2020-го. За чернігівців Андрій провів 47 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 9-ма асистами. За чутками, 28-річний півзахисник може опинитись у київському Динамо.

Після 18-ти турів чемпіонату України Десна розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ