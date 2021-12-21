Тотовицький покинув Десну
11:53 - Читать на русском
Півзахисник Десни Андрій Тотовицький отримав статус вільного агента.
Андрій Тотовицький та Десна вирішили не продовжувати співпрацю, повідомляє офіційний сайт чернігівської команди.
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Хавбек приєднався до Десни у січні 2020-го. За чернігівців Андрій провів 47 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 9-ма асистами. За чутками, 28-річний півзахисник може опинитись у київському Динамо.
Після 18-ти турів чемпіонату України Десна розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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