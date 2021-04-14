"Останнім часом мені часто ставлять питання щодо мрії потрапити у збірну напередодні чемпіонату Європи.

Тотовицький шкодує про свій шедевр у ворота Олександрії – ефектний удар п'ятою завершився травмою

Все, що залежить від мене, я намагаюся для цього робити. Все інше – прерогатива головного тренера збірної", – сказав Тотовицький у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, у матчі 21-го туру проти Олександрії Андрій відзначився ефектним дублем (обидва голи хавбек забив п'ятою), однак отримав травму і ризикує пропустити поєдинок з Минаєм. До слова, півзахисника Десни визнали найкращим гравцем туру.

У поточному сезоні Тотовицький провів за чернігівську команду 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 5 результативних передач.

Десна розгромила Олександрію у вольовому стилі – два шедеври п'ятою допомогли чернігівцям піднятися на 3 місце УПЛ