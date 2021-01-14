"Мудрик – один із найтехнічніших гравців, з ким я виступав у команді? Однозначно. Мудрик – працьовитий хлопець. Коли я був у Шахтарі, то він приходив з нами тренуватися, ще, мабуть, Міша не розумів всю суть дорослого футболу.

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Зараз він змінив підхід, дуже сильно додав у плані розуміння цієї гри. Тому вважаю, що на нього чекає велике майбутнє. Особисто мені Мудрик дуже імпонує як гравець. Можливо, йому трохи не щастить, не може забити, але це пройде.

Топ-3 найбільш технічних гравці, з якими я грав: Мудрик, Соломон і Гуцуляк. Це я не беру до уваги тих, хто був у Шахтарі, маючи на увазі бразильців, по типу Вілліана", – поділився Тотовицький у інтерв'ю Брутальному футболу.

До слова, півзахисник провів 12 матчів у складі Десни у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 2 асисти.

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