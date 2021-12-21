Тотовицький може приєднатись до Колоса
13:50 - Читать на русском
Андрій Тотовицький зацікавив ковалівський Колос.
Колос розглядає можливість підписання Андрія Тотовицького, повідомляє FanDay.
Ковалівці цікавляться послугами 28-річного півзахисника ще з осені. Десна вирішила не продовжувати співпрацю з Андрієм, тому наразі гравець перебуває у статусі вільного агента.
У нинішньому сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. На зимову перерву Колос пішов на 8-й сходинці.
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