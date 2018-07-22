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Тотовицький: Коли лежав, мене вдарив у спину гравець Динамо

14:09 854 Читать на русском
Тотовицький: Коли лежав, мене вдарив у спину гравець Динамо
Андрій Тотовицький / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький поділився думками після матчу за Суперкубок України проти Динамо (0:1), та розповів про сутичку в кінці матчу.

"Наша поразка – це збіг обставин, нічого страшного. Попереду у Шахтаря хороший сезон, впевнений, у нас буде багато перемог.

Що говорив тренер після матчу? Нехай це в роздягальні і залишиться, я не хочу про це зараз говорити. Головне – нам потрібно зробити правильні висновки з цієї поразки.

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В кінці матчу мене заблокували в штрафній, я впав, отримав удар, так що коліно розпухло, а коли лежав, мене вдарив в спину динамівець", – цитує Тотовицького видання Команда 1.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Динамо Динамо Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький
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