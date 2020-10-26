"У мене була колись можливість перейти у Ференцварош. З того часу стежу за ними. Мені подобається стиль гри команди.

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Перший раз це було взимку, мені телефонував спортивний директор Ференцвароша, але тоді мене Фонсека не відпустив. Сказав, що я йому потрібен, добре тренуюся, можу закрити будь-яку позицію, що він на мене розраховує. Я до нього підходив два рази, але він сказав, що я залишаюся, тому що йому потрібні гравці на довгий сезон.

Вдруге я особисто розмовляв з Ребровим. Це було влітку. У мене була травма, я так і не відновився. Затягнулося відновлення – не вийшло перейти. Я займався на базі, всі вже у відпустці були. Якраз їхав з бази, дивлюся – невідомий номер телефонує. Підняв слухавку, а це Ребров – я аж здивувався.

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Не бачу сенсу шкодувати, що не склалося. Я тоді був травмований, травма була важка. Не бачив сенсу йти, щоб підставляти тренера", – зазначив Тотовицький у коментарі Профутболу.

До слова, сезон 2020/21 хавбек розпочав у складі Десни, зігравши у 9 матчах та записавши до свого активу 3 голи та асист.

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