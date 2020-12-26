Оллі Уоткінс відразу почав марнувати хороші моменти. Найкращий бомбардир "левів" зі зручної позиції пробив прямо в Гуайту, але Траоре вдало зіграв на добиванні. Перед свистком на перерву Вілла залишилася в меншості – Мінгсу показали другу жовту.

Астон Вілла у меншості розгромила Крістал Пелас, Саутгемптон та Фулхем не виявили сильнішого

Господарі навіть не помітили відсутності партнера. Хаус заштовхав м'яч у ворота після чергового промаху бідаки Уоткінса (поперечина, а пізніше буде ще й стійка). Довершив розгром Ель-Газі, який поцілив точно у дев'ятку воріт Крістал Пелас.