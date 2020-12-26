Тотальний нефарт Уоткінса і краса від Ель-Газі у відеоогляді матчу Астон Вілла – Крістал Пелас – 3:0
21:34 - Читать на русском
Астон Вілла розбила Крістал Пелас у матчі 15 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Оллі Уоткінс відразу почав марнувати хороші моменти. Найкращий бомбардир "левів" зі зручної позиції пробив прямо в Гуайту, але Траоре вдало зіграв на добиванні. Перед свистком на перерву Вілла залишилася в меншості – Мінгсу показали другу жовту.
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Господарі навіть не помітили відсутності партнера. Хаус заштовхав м'яч у ворота після чергового промаху бідаки Уоткінса (поперечина, а пізніше буде ще й стійка). Довершив розгром Ель-Газі, який поцілив точно у дев'ятку воріт Крістал Пелас.
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