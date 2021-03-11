Тотальний Ліверпуль, два "невдахи", але без Мессі – команда тижня в Лізі чемпіонів
Прес-служба УЄФА визначила футболістів, які найяскравіше проявили себе за підсумками двох ігрових днів у ЛЧ.
Напередодні відбулися чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубка. У наступний раунд Ліги чемпіонів пробилися ПСЖ, Ліверпуль, Порту та дортмундська Борусія. Кожна із цих команд делегувала представника у символічну команду тижня.
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Зауважимо, що знайшлося місце двом "невдахам" – гравцям, які вже покинули турнір. Йдеться про форварда Севільї Юссефа Ен-Несері та хавбека Ювентуса Федеріко К'єзу. Мав усі шанси опинитися у цій команді Ліонель Мессі. Форвард Барси провів класну гру з ПСЖ, забив шикарний гол, але статистику зіпсував нереалізований пенальті.
Команда тижні в Лізі чемпіонів:
Голкіпер: Навас (ПСЖ)
Захисники: Александр-Арнольд, Кабак, Філліпс (усі – Ліверпуль)
Півзахисники: Фабінью (Ліверпуль), К'єза (Ювентус), Олівейру (Порту)
Нападники: Салах,Мане (обидва – Ліверпуль), Холанд (Борусія Д), Ен-Несері (Севілья)
ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті