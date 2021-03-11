Прес-служба УЄФА визначила футболістів, які найяскравіше проявили себе за підсумками двох ігрових днів у ЛЧ.

Напередодні відбулися чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубка. У наступний раунд Ліги чемпіонів пробилися ПСЖ, Ліверпуль, Порту та дортмундська Борусія. Кожна із цих команд делегувала представника у символічну команду тижня.

Холанд, кат Ювентуса чи зірки ПСЖ та Ліверпуля – УЄФА обирає найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Зауважимо, що знайшлося місце двом "невдахам" – гравцям, які вже покинули турнір. Йдеться про форварда Севільї Юссефа Ен-Несері та хавбека Ювентуса Федеріко К'єзу. Мав усі шанси опинитися у цій команді Ліонель Мессі. Форвард Барси провів класну гру з ПСЖ, забив шикарний гол, але статистику зіпсував нереалізований пенальті.

Команда тижні в Лізі чемпіонів:

Голкіпер: Навас (ПСЖ)

Захисники: Александр-Арнольд, Кабак, Філліпс (усі – Ліверпуль)

Півзахисники: Фабінью (Ліверпуль), К'єза (Ювентус), Олівейру (Порту)

Нападники: Салах,Мане (обидва – Ліверпуль), Холанд (Борусія Д), Ен-Несері (Севілья)

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті