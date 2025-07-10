ПСЖ обіграв Реал (4:0) у півфіналі Клубного ЧС-2025. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Жереб у півфіналі звів ПСЖ та Реал з Хабі Алонсо на чолі. Парижани у звичному стилі проїхалися катком по супернику.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас

Тібо Куртуа ще до 25 хвилини пропустив три м'ячі. Дембеле встиг оформити гол+пас. Остаточний рахунок встановив Гонсалу Рамуш, який забив на 87 хвилині.

Таким чином ПСЖ пройшов у фінал Клубного ЧС-2025, де зіграє проти Челсі. Зустріч запланована на 13 липня.