Тотальне невезіння Мбаппе у відеоогляді матчу Реал – Мальорка – 2:1
Реал обіграв Мальорку (2:1) у третьому турі Ла Ліги. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Реал взяв три очки у матчі проти Мальорки, перегравши суперника 2:1. Рахунок міг бути значно більшим, але спрацювало невезіння Кіліана Мбаппе.
Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе
Двічі голи француза скасовували через офсайд. Перший на сьомій хвилині, другий – на 45. Пропустив Реал першим після стандарту. Марікі вистрибнув вище за всіх. Мадридці відігралися і вийшли вперед ще до кінця тайму. Спочатку Хьойсен скинув на Гюлера, а потім Вінісіус сам протягнув м'яч до штрафного майданчика, і більярдним ударом переправив його у ворота.
Реал має дев'ять балів після трьох турів. Мальорка набрала одне очко і перебуває в зоні вильоту.