Реал взяв три очки у матчі проти Мальорки, перегравши суперника 2:1. Рахунок міг бути значно більшим, але спрацювало невезіння Кіліана Мбаппе.

Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе

Двічі голи француза скасовували через офсайд. Перший на сьомій хвилині, другий – на 45. Пропустив Реал першим після стандарту. Марікі вистрибнув вище за всіх. Мадридці відігралися і вийшли вперед ще до кінця тайму. Спочатку Хьойсен скинув на Гюлера, а потім Вінісіус сам протягнув м'яч до штрафного майданчика, і більярдним ударом переправив його у ворота.

Реал має дев'ять балів після трьох турів. Мальорка набрала одне очко і перебуває в зоні вильоту.