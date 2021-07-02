Найкращий футболіст сезону – Віталій Буяльський (Динамо). У першу п'ятірку також увійшли Владислав Кулач (Ворскла), Сергій Сидорчук (Динамо), Віктор Циганков (Динамо) та Владлен Юрченко (Зоря). Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращими голкіперами сезону стали Георгій Бущан (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар). Вперше в історії опитувань УПЛ в одній із номаніцій двом футболістам вдалось набрати однакову кількість очок – по 24. Одразу за ними вишукувались Нікола Васіль (Зоря), Дмитро Різник (Ворскла), Євген Волинець (Колос) та Валерій Юрчук (СК Дніпро-1).

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Найкращий молодий футболіст сезону – Ілля Забарний (Динамо). Наступні місця посіли Анатолій Трубін (Шахтар), Артем Бондаренко (Маріуполь), Олег Очеретько (Маріуполь) та Аллах'яр Сайядманеш (Зоря).

Найкращим тренером сезону визначили Мірчу Луческу (Динамо). У першу п'ятірку також увійшли Віктор Скрипник (Зоря), Ігор Йовічевіч (СК Дніпро-1), Юрій Максимов (Ворскла) і Анатолій Безсмертний (Львів)

Найкращий арбітр сезону – Катерина Монзуль. На другому місці Сергій Бойко, на третьому – Євген Арановський.

Зауважимо, УПЛ обирає усіх переможців номінацій за підсумками опитування клубів елітного дивізіону.

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