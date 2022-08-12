Стали відомі імена 10-ти футболістів, один із яких здобуде трофей імені Раймона Копа.

На звання найкращого молодого футболіста 2022 року претендують наступні гравці: Карім Адейємі (Зальцбург/Борусія Д), Джуд Беллінгем (Борусія Д), Едуардо Камавінга (Реал), Нуну Мендеш (ПСЖ), Букайо Сака (Арсенал), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Гаві (Барселона), Раян Гравенберх (Аякс/Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Вірц (Байєр).

Одноклубники українців, чемпіони і несподіванки – France Football оголосив номінантів на найкращого воротаря 2022 року

Відзначимо тотальне домінування Бундесліги – одразу шестеро футболістів виступають у чемпіонаті Німеччини. Двоє гравців виступають в Іспанії, по одному – в АПЛ та Франції. Список номінантів виклав France Football у Twitter.

Ім'я переможця оголосять 17 жовтня в Парижі під час церемонії вручення "Золотого м'яча"-2022.

"Золотий м'яч"-2022: Мессі не потрапив у топ-30 номінантів вперше за 17 років – France Football назвав усіх претендентів