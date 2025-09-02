Тотальна домінація Динамо – УПЛ назвала символічну збірну 4-го туру
Українська Прем'єр-ліга склала символічну команду з гравців, які зіграли в 4-му турі чемпіонату України.
Найбільше представників у команді найкращих отримало київське Динамо, яке розбило Полісся (4:1) – одразу 4 гравці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Загалом, символічна збірна 4-го туру виглядає наступним чином: Білик (Епіцентр) – Караваєв (Динамо), Жан Педросо (Карпати), Матвієнко (Шахтар), Цуріков (Колос) – Калітвінцев (Металіст 1925), Твердохліб (Кривбас) – Волошин, Буяльський (обидва – Динамо), Кевін (Шахтар) – Герреро (Динамо).
Найкращим наставником туру визнали також представника Динамо – Олександра Шовковського. У топ-3 потрапили Олег Шандрук (Верес) та Віктор Скрипник (Зоря). Нагорода найкращому гравцеві туру дісталась Єгору Твердохлібу (Кривбас).