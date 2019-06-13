Торрейра: Я не відчуваю себе щасливим в Арсеналі, в Італії було краще

Хавбек Арсенала Лукас Торрейра хоче покинути лондонський клуб.

"Коли я грав в чемпіонаті Італії, мені подобалося все, що оточувало мене. На жаль, я не можу такого сказати про Англію.

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Я погано знаю англійську, це мені не дозволяє спілкуватися з людьми. А цей клімат, завжди хмари. Сказати чесно, я не відчуваю себе щасливим в Арсеналі, хочу змінити клуб", – цитує Торрейру Metro.

Нагадаємо, 23-річний хавбек приєднався до "канонірів" влітку 2018 року. В минулому сезоні АПЛ уругваєць провів 34 матчі, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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