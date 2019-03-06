Торрейра дискваліфікований на три матчі за грубий фол в матчі з Тоттенхемом

Уругвайський хавбек "канонірів" Лукас Торрейра не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Півзахисник Арсенала пішов прямою ногою у підкат проти захисника Тоттенхема Денні Роуза у компенсований до другого тайму час. Арбітр зустрічі продемонстрував Лукаса справедливу червону картку.

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Футбольна асоціація Англії (FA) відхилила апеляцію Арсенала і вирішила дискваліфікувати уругвайця на три матчі, повідомляє Evening Standard.

Таким чином, Торрейра не допоможе своїй команді у матчах проти Манчестер Юнайтед, Евертона та Ньюкасла. Наразі підопічні Уная Емері посідають 5 сходинку в АПЛ.

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