Торрес зворушливо попрощався із футболом

Колишній форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес написав прощального листа після завершення своєї ігрової кар'єри.

"Коли мені було п'ять років, я почав грати в футбол зі своїм братом. Через тридцять років я зіграв свій фінальний матч як професіонал.

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Сьогодні я оглядаюся назад і насилу можу повірити у все, що пережив. Мені дуже пощастило, що я зміг виграти найважливіші трофеї у світі та грати за деякі з найпрестижніших клубів.

Зі збірною Іспанії я досяг неймовірних успіхів. Я відчував сильні емоційні почуття і щастя. Я хочу подякувати футболу за те, що він зробив мене таким щасливим, але я не хочу забувати істинну частину спорту, частину, яка робить футбол яскравішим – вболівальники.

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Спасибі всім фанатам команд, за які я грав. Спасибі за любов, підбадьорення та повагу. Крім того, спасибі суперникам, тому що ви зробили мене кращим гравцем.

Я сподіваюся, що зміг змусити вас насолодитися своєю грою і якимось чином надихнув вас. Ніколи не припиняйте іти за своїми мріями, адже це справжнє задоволення. Дякую, футболе!", – передає слова Торреса Marca.

Нагадаємо, Фернандо Торрес виступав за Атлетіко, Ліверпуль, Челсі, Мілан та Саган Тосу.

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