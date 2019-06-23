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Торрес зіграє прощальний матч проти Віссел Кобе – там виступають Іньєста та Вілья

12:08 265 Читать на русском
Торрес зіграє прощальний матч проти Віссел Кобе – там виступають Іньєста та Вілья
Фернандо Торрес / AP

Знаменитий форвард Фернандо Торрес розповів, коли востаннє вийде на поле в статусі футболіста.

"Моя остання гра відбудеться 23 серпня в Тосу проти Віссел Кобе моїх друзів Іньєсти та Вільї. Це буде дуель, яку я ніколи не міг собі уявити", – наводить слова нападника Marca.

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Нагадаємо, що Торрес оголосив про завершення кар'єри у п'ятниці. Іспанець зробив собі ім'я у рідному Атлетіко. Також він виступав за англійські Ліверпуль і Челсі, італійський Мілан. Минулого літа форвард перебрався до японської Джей-ліги, де захищає кольори Саган Тосу.

Найбільших успіхів Фернандо Торрес досягнув зі збірною Іспанії. У складі "Фурії Рохи" він ставав чемпіоном Європи в 2008-му та 2012-му, а також тріумфував на ЧС-2010.

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