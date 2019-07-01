Торрес забив фантастичний 300-й гол у кар'єрі

Форвард Саган Тосу Фернандо Торрес відзначився розкішним голом у матчі J-ліги.

У матчі 17 туру чемпіонату Японії аутсайдер Саган Тосу вдома приймав Шіміцу. Господарі здобули перемогу у неймовірному матчі, але справжньою прикрасою став гол Фернандо Торреса.

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Іспанський форвард наважився на удар з дальньої відстані, але зумів влучити під поперечину, заставши зненацька голкіпера гостей. Варто зазначити, що це 300-й гол у кар'єрі гравця.

Саган Тосу перебуває у зоні перехідних матчів за право залишитись у J-лізі, набравши 16 очок.

Нагадаємо, нещодавно Фернандо Торрес повідомив, що цього року завершить професіональну кар'єру.

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