"Я дуже радий приєднатися до Барси. Сподіваюся надалі розвиватися як футболіст, особистість та допомагати Барсі залишатися однією з найкращих команд у світі. Я дуже радий бути тут. Це величезний крок у моїй кар'єрі – треба продовжувати рости та забивати голи. Буду робити це з ідеальним тренером. Клуб справді розраховував на мій приїзд. Я з нетерпінням чекаю на приєднання до команди.

Ферран Торрес офіційно перейшов у Барселону

Хаві мав приголомшливу кар'єру гравця. Як тренер він тільки починає, але вже вражає. Він допоможе мені зростати та вдосконалюватися. Сподіваюся, що він поведе мене зараз. Я можу бути універсальним, граю на трьох позиціях в атаці. Я хочу допомагати забивати голи, віддавати гольові передачі, а також встигати у захисті", – цитує Торреса Marca.

Нагадаємо, трансфер 21-річного форварда Ман Сіті обійшовся Барселоні у 55 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

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