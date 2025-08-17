– Насамперед, я дуже щасливий, що команда перемогла, радий за усіх хлопців. Також задоволений, що дебютував за Динамо у цьому матчі. Це особливий день для мене.

– Чи знали, що вийдете на заміну на початку другого тайму, та які настанови вам давав тренер?

– Що я маю робити, тренер казав мені ще раніше, він розмовляв зі мною на тренуванні. А коли виходив на заміну, наставник сказав про стратегію на другий тайм та деталі того, як саме я маю діяти.

– Ви провели на полі увесь другий тайм, чи це додасть вам упевненості перед майбутніми поєдинками?

– Думаю, я добре провів ці 45 хвилин, і це, дійсно, підвищить мою впевненість та поліпшить якості, щоб надалі ще більше допомагати команді – це те, чого б мені хотілося.

– Епіцентр – дебютант Прем’єр- ліги нинішнього сезону. Чи ця команда створила якісь сюрпризи для вас? Чи було щось несподіване у їхніх діях?

– Я знаю, що вони вперше вийшли до вищого дивізіону, думаю, це хороша команда з сильними гравцями. Але, коли вперше потрапляєш до Прем’єр-ліги, потрібно здобувати досвід.

– Наскільки вам було важко морально готуватися до цієї гри, враховуючи невдачу у матчі з Пафосом у кваліфікації Ліги чемпіонів?

– Навіть після таких поразок ми маємо залишатися сильними. Так, ми не досягли результату на Кіпрі, але там важко багатьом командам – через погодні умови та інші обставини. Але, на мою думку, морально та фізично ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу. Йдемо поступово від гри до гри, – сказав Торрес для прес-служби Динамо.

Нагадаємо, Анхель Торрес перебрався до складу "біло-синіх" в травні 2025 року на правах вільного агента.

