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Торрес назвав футболіста, який вивів його гру на новий рівень – це не Хаві чи Іньєста

15:19 253 Читать на русском
Торрес назвав футболіста, який вивів його гру на новий рівень – це не Хаві чи Іньєста
Торрес і Джеррард / Reuters

Колишній форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес зізнався про вирішальний вплив на його гру партнера в англійському Ліверпулі Стівена Джеррарда.

"Я казав завжди, що найкращий гравець, із яким мені довелося грати, Стівен Джеррард. Завершальний штрих до моєї гри додав саме він.

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Коли ми були на полі разом, то мої виступи були на іншому рівні. Три з половиною роки, проведені разом із Джеррардом, були неймовірними. Хоча б на хвилину хотів би повернутися у ті часи", – наводить слова Торреса Daily Mail.

Нагадаємо, що Торрес оголосив про завершення кар'єри у п'ятницю. Іспанець зробив собі ім'я у рідному Атлетіко. Також він виступав за англійські Ліверпуль і Челсі, італійський Мілан. Минулого літа форвард перебрався до японської Джей-ліги, де захищає кольори Саган Тосу.

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