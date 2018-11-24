Торрес голом врятував Саган Тосу від прямого вильоту з J-Ліги

Нападник японського Саган Тосу Фернандо Торрес забив переможний м'яч у поєдинку 33-го туру J-Ліги проти Йокогами Марінос (2:1). Перемога покращила шанси клубу іспанця на збереження прописки в найвищому дивізіоні.

Ветеран відзначився голом на 78-й хвилині – Торрес, розібравшись із оборонцем, класно поклав м'яч у нижній кут воріт ударом із лінії штрафного майданчика.

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Цей гол став лише третім для досвідченого іспанського форварда в найвищому японському дивізіоні (16 матчів). Однак, перемога над Йокогама Марінос дозволила Саган Тосу уникнути прямого вильоту з J-Ліги за підсумками сезону.

Наразі клуб Торреса йде на рятівній 15-й позиції (40 очок), маючи перед останнім туром кращі додаткові показники, ніж Нагоя. Навіть програш в останньому турі та набір очок Нагоєю відправлять Саган Тосу в зону перехідних матчів за право грати в J-Лізі в наступному сезоні.