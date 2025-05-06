"Анхель Торрес – колумбійський вінгер, який, мабуть, поїде на збори. Щоб зрозуміти як він почувається в навантаженнях чемпіонату України, потрібно прогнати його з першою командою. Подивитися, як він тренується. Я переглянув його матчі. По-перше, він рік не грав у футбол. Там була ситуація, що його відсторонили за напад на якусь жінку. За підсумками Торреса виправдали. Так ось, я подивився по його матчах, що це гравець із себе представляє.

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Останні півроку він грав на позиції лівого хавбека. Тож не знаю, чи може він бути спадкоємцем Ярмоленка. До того він більше грав правого хавбека. Так ось, там Торрес – це Ярмоленко 10 років тому. М'яч під ліву ногу, різке усунення центр, удар. Дуже багато таких епізодів. Дуже різкий футболіст, якщо він у форму. Якщо Торрес грає ліворуч, то він дуже часто замикає, часто бере гру на себе, лізе в обведення у штрафному майданчику. І 95% дій він виконує лівою ногою. Все вирішить його фізика на фоні Динамо", – сказав Звєров в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Додамо, що Анхель Торрес є вільним агентом, станнім клубом колумбійця був австралійський Сентрал Кост, за який він виступав у сезоні 2023/24. Всього Торрес провів за цей клуб 33 матчі, забив 15 голів та віддав 7 асистів. Рік тому Торрес був звинувачений у зґвалтуванні, проте його було виправдано.

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