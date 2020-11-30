В рамках 9-го туру Серії А Сампдорія та Торіно не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 9-й тур

Торіно – Сампдорія – 2:2

Голи: Белотті, 25, Мейте, 77 – Кандрева, 54, Квальярелла, 63

Дженоа – Парма – початок о 21:45

Торіно приймав Сампдорію. "Бики" відкрили рахунок у середині першого тайму – Белотті замкнув простріл Сінго у штрафний майданчик. Гості намагались відігратись, але до перерви хоч один небезпечний момент створити не змогли.

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На 54-й хвилині Кандрева підхопив м'яч у карному майданчику і потужно вистрілив у лівий кут – 1:1. Трохи згодом, на 73-й, Квальярелла з вбивчої відстані прошив голкіпера і вивів генуезців уперед. Вже під завісу зустрічі Мейте головою замкнув навіс з кутового і рахунок знову став рівним. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

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