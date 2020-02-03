Торіно звільнив Маццаррі після розгромних поразок від команд Маліновського і Шахова, – ЗМІ

Керівництво італійського клубу прийняло рішення звільнити головного тренера команди Вальтера Маццаррі.

Розгромна поразка від Лечче (0:4) у 22 турі Серії А призвела до відставки 58-річного фахівця, інформує Football Italia. Офіційний сайт "биків" наразі не підтвердив інформацію про звільнення тренера.

Минулого тижня Торіно зазнав принизливої домашньої поразки від Аталанти з рахунком 0:7, але президент клубу Урбано Кайро дав можливість Маццаррі виправити ситуацію.

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Маццаррі очолив Торіно в січні 2018 року. Під його керівництвом команда здобула 37 перемог, 24 рази зіграла внічию і зазнала 27 поразок. У таблиці Серії А туринці зараз посідають 12 місце.

Повідомляється, що основним кандидатом на пост нового наставника команди є Морено Лонго, який раніше працював у Торіно в молодіжній команді.

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