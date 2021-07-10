Торіно неабияк зацікавлений у послугах захисника киян Іллі Забарного, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Динамо і Дженоа розділяють 500 тисяч євро за Супрягу – італійці наполягають на оренді

Раніше Челсі нібито був готовий віддати за гравця збірної України 12 млн євро, однак перемкнувся на більш зіркові варіанти. Тепер за справу взявся Торіно. "Бики" пропонують Динамо 5,5 млн євро плюс відсоток з наступного продажу. Наразі тривають переговори між клубами.

До слова, Забарний провів 36 матчів у сезоні 2020/21, записавши до свого активу гол та результативну передачу. Також захисник повністю відіграв усі 5 матчів Євро-2020.

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