Програму 19-го туру італійської Серії А відкривав домашній матч Беневенто проти Торіно. Для підопічних Філіппо Індзагі перемога особливого просування по таблиці не дала б, а от туринці в разі звитяги покинули зону вильоту – втім, вже на 9-й хвилині вони пропустили внаслідок відскок після кутового. На щастя для "биків", гол Гліка скасували через гру рукою.

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У загалом рівному першому таймі без великої кількості моментів Беневенто пощастило трохи більше – на 32-й хвилині "відьми" відкрили рахунок з пенальті, який реалізував Віола. За чотири хвилини по перерві господарі подвоїли свою перевагу зусиллями Лападули – Джанлука прийняв скидку на лівий край штрафного, поклав корпус і класно пробив у ближній. Здавалося, це перемога.

Втім, вже за дві хвилини Торіно відквитав один гол – це Дзадза точним ударом головою замкнув подачу Сінго. Ще через дев'ять Сімоне зіграв на добиванні після замикання від Белотті, однак гол нападника не зарахували через гру рукою. На 71-й хвилині Белотті забив сам, але і тут арбітр став на сторону "відьм" – офсайд. Вже перед компенсованим часом Дзадза міг врятувати "биків" від поразки, але його постріл з меж карного майданчика пройшов поруч з лівою стійкою.

Здавалося, що винрвати нічию гостям не вдасться, але невтомні Белотті та Дзадза таки добилися свого – на 90+3-й хвилині Андреа вирізав передачу з правого флангу у штрафний, а Сімоне пробив точно в дальній кут. 2:2! Саме з цим рахунком команди і завершили поєдинок.

Таким чином, Беневенто набрав 22 очки, залишившись на одинадцятій позиції в турнірній таблиці. Торіно з 14 заліковими балами в активі тримається на вісімнадцятій сходинці.

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