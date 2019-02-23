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Торіно впевнено здолав Аталанту: 25 тур Серії А, матчі суботи

18:11 27 Читать на русском
Торіно впевнено здолав Аталанту: 25 тур Серії А, матчі суботи
Торіно – Аталанта – 2:0 / Corriere dello Sport

В рамках 25 туру Серії А Торіно вдома розібрався з Аталантою. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Торіно – Аталанта – 2:0

Голи: Іццо, 42, Фальке, 46

Фрозіноне – Рома – початок матчу о 21:30

Торіно вдома переграв Аталанту. Іццо під завісу першої половини вивів туринців вперед, а одразу після перерви Фальке подвоїв перевагу "биків" і встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Торіно набрав 38 очок та наздогнав Аталанту, команди розташувались на 7 та 6 місцях.

Італія25 турСтадіо Олімпіко (Турин)

Торіно - Аталанта: Субота 23 лютого 2019

Торіно
Матч завершено
2 : 0
Аталанта
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