Торіно впевнено здолав Аталанту: 25 тур Серії А, матчі суботи

В рамках 25 туру Серії А Торіно вдома розібрався з Аталантою. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Торіно – Аталанта – 2:0

Голи: Іццо, 42, Фальке, 46

Фрозіноне – Рома – початок матчу о 21:30

Торіно вдома переграв Аталанту. Іццо під завісу першої половини вивів туринців вперед, а одразу після перерви Фальке подвоїв перевагу "биків" і встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Торіно набрав 38 очок та наздогнав Аталанту, команди розташувались на 7 та 6 місцях.