У зимове трансферне вікно Торіно хотів придбати Артема Довбика, але відмовився від угоди через високу вартість українського гравця. Попри це, туринський клуб не має наміру припиняти боротьбу за форварда СК Дніпро-1.

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Як повідомляє Tuttosport, технічний директор Торіно Давіде Ваньяті продовжує стежити за гравцем. Італійське видання озвучило, що сума трансферу буде становити приблизно 15 мільйонів євро. Також повідомляється, що Довбиком зацікавлені декілька представників АПЛ та Бундесліги.

Нападник СК Дніпро-1 наразі посідає перше місце у списку найкращих бомбардирів УПЛ. Він забив 12 м’ячів у 16 матчах цього сезону. Контракт Артема Довбика з українським клубом закінчується в грудні 2023 року.

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