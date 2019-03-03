Торіно розтрощив К'єво: 26 тур Серії А, матчі неділі

В рамках 26 туру Серії А Торіно вдома без проблем обіграв К'єво. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 26 тур

Торіно – К'єво – 3:0

Голи: Белотті, 76, Рінкон, 90+2, Дзадза, 90+3

Дженоа – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

СПАЛ – Сампдорія – початок матчу о 16:00

Удінезе – Болонья – початок матчу о 16:00

Аталанта – Фіорентина – початок матчу о 19:00

Торіно розгромив К'єво. Туринці відклали забиті м'ячі на другий тайм, в якому дотиснули веронців. Відкрив рахунок Белотті на 76 хвилині, а вже в компенсований час Рінкон та Дзадза зробили рахунок розгромним.

Завдяки цій перемозі Торіно набрав 41 пункт і піднявся на 7 місце, К'єво з 10 очками залишився на дні турнірної таблиці.