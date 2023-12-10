В рамках програми дня у 15-му турі італійської Серії А 2023/24 було заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 15-й тур

Фрозіноне – Торіно – 0:0

Салернітана – Болонья – початок о 19:00

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Програму дня відкривав поєдинок на Беніто Стірпе, де Фрозіноне приймав Торіно. Як це часто буває, "ранковий" італійський слот подарував вболівальникам динамічну гру, хоча моментів було не так вже й багато. Туринці виглядали дещо гостріше (особливо в другому таймі), навіть забивши гол наприкінці зустрічі, але його скасували через явний офсайд.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Торіно залишилось на десятій позиції 20 очками у активі, відстаючи від зони єврокубків на три пункти. Фрозіноне відстає від "биків" всього на один заліковий бал.

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