Новим головним тренером команди став Давіде Нікола, інформує офіційний сайт "биків". Жодні подробиці угоди не повідомляються.

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Торіно набрав лише 13 очок у 18 матчах Серії А і перебуває в зоні вильоту. Катастрофічні результати змусили керівництво клубу звільнити Джампаоло, якого призначили перед початком сезону.

Додамо, що Нікола виступав за Торіно у статусі гравця – 39 матчів, 2 голи. За час тренерської кар'єри 47-річний фахівець очолював Лумеццане, Ліворно, Барі, Кротоне, Удінезе та Дженоа.

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