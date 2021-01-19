Торіно призначив нового головного тренера
Торіно оперативно знайшов фахівця, який замінить звільненого Марко Джампаоло.
Новим головним тренером команди став Давіде Нікола, інформує офіційний сайт "биків". Жодні подробиці угоди не повідомляються.
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Торіно набрав лише 13 очок у 18 матчах Серії А і перебуває в зоні вильоту. Катастрофічні результати змусили керівництво клубу звільнити Джампаоло, якого призначили перед початком сезону.
Додамо, що Нікола виступав за Торіно у статусі гравця – 39 матчів, 2 голи. За час тренерської кар'єри 47-річний фахівець очолював Лумеццане, Ліворно, Барі, Кротоне, Удінезе та Дженоа.
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