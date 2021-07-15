Торіно на своєму офіційному сайті оголосив, що воротар Сальваторе Сірігу залишає команду на правах вільного агента.

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До слова, 34-річний італієць чотири сезони провів у складі "биків" і зіграв за цей час 152 матчі, в яких пропустив 222 м'ячі при 42 "сухих" зустрічах. За даними італійських ЗМІ, найближчим часом голкіпер стане гравцем Дженоа.

Нагадаємо, Сірігу був другим голкіпером збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи. Сальваторе навіть виходив на поле – Роберто Манчіні випустив його на останні дві хвилини фінального матчу групового етапу проти Уельсу (1:0).

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