Торіно ще задовго до фінішу чемпіонату втратив будь-яку реальну турнірну мотивацію. Єврокубки для команди Паоло Ванолі стали недосяжними. Виліт також не загрожує. Тож кожен з матчів, що залишилися у сезоні 2024/25, є для "биків" питанням настрою.

Емполі у битві аутсайдерів оформив камбек з Венецією – Коваленко залишився у ролі спостерігача

Інша справа – Венеція. "Лагунарі" ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки серед еліти. Фактично, напару з Емполі та Лечче команда Ді Франческо претендує на останнє прохідне (сімнадцяте) місце. У попередньому турі Венеція поступилася Мілану, проте раніше набрала 5 очок у трьох поєдинках, що дозволяло гаряче дихати Лечче у спину.

Відповідно, у Турині гості виглядали більш сконцентрованими на результаті і виграли перший тайм. Гол Дзербіна вже на п'ятій хвилині було скасовано через офсайд, але через пів години Венеція таки досягла свого. Кіке Перес, отримавши м'яч від Гютк'єра, зважився на прохід із завершальним ударом – 0:1.

Невдовзі після перерви Че Адамс повинен був зрівнювати, але з його ударом головою впорався голкіпер гостей. Ще через десять хвилин у верхній кут стріляв Влашіч – знову сейв Андрея Раду. Та все ж Венеція не встояла. На 74-й хвилині VAR підловив гру рукою у штрафному майданчику "Лагунарі". До позначки підійшов Влашіч і чітко переграв воротаря – 1:1.

Торіно набирає 44-те очко і залишається на десятій сходинці. У Венеції тепер 26 балів, вона вісімнадцята. Від Лечче відстає лише на бал. На таку ж дистанцію випереджає Емполі.

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