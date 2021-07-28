Туринський клуб очищає ряди від непотрібних Массіміліано Аллегрі гравців. Через це Марко П'яца вирушив у чергову оренду.

26-річний хорватський вінгер виступатиме за Торіно, повідомляє офіційний сайт "б'янконері".

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Орендна угода розрахована на один сезон та включає в себе опцію викупу П'яци. Для самого Марко це вже не перша оренда – попередні сезони він проводив у Шальке, Фіорентині, Андерлехті та Дженоа.

До слова, Марко П'яца приєднався до Ювентуса в 2016-му, провівши за "Стару синьйору" всього 21 поєдинок (1 гол). У минулому сезоні за Дженоа в активі хорвата 38 матчів, 3 м'ячі та 2 асисти.

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