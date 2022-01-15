Торіно оформив ефектний камбек з Сампдорією, впритул наблизившись до зони єврокубків
У суботу у черговому турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Італія, Серія А, 22-й тур
Сампдорія – Торіно – 1:2
Голи: Капуто, 18 – Сінго, 27, Прат, 68
Салернітано – Лаціо – початок матчу о 19:00
Ювентус – Удінезе – початок матчу о 21:45
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У першому матчі дня Сампдорія приймала Торіно. На 13-й хвилині Фальконе врятував господарів після удару Прата низом. А за п'ять хвилин "моряки" зусиллями Капуто вийшли вперед. В середині тайму Сінго відгукнувся на навісну передачу і в стилі Роналду головою відновив статус-кво.
По перерві Прат сповна скористався навісом Лукіча і "бики" подвоїли. Згодом Санабрія міг закривати питання щодо переможця, але його удар у дев'ятку потягнув Фальконе. Перемога принесла Торіно 31 очко і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці, Сампдорія з 20 пунктами – п'ятнадцята.