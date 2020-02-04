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Торіно офіційно підтвердив відставку Маццаррі і призначив нового тренера

14:30 197 Читать на русском
Торіно офіційно підтвердив відставку Маццаррі і призначив нового тренера
Морено Лонго / Toto News

Керівництво туринського клубу офіційно повідомило про припинення співпраці з Вальтером Маццаррі.

Торіно зазнав чотирьох поразок поспіль із загальним рахунком 3:17. Найбільше дісталося "бикам" від Аталанти, яка забила 7 голів на домашньому полі туринців. Провальні результати команди змусили президента Урбано Кайро відправити у відставку Вальтера Маццаррі. Про звільнення 58-річного фахівця повідомив офіційний сайт Торіно.

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Італійський клуб одразу ж призначив нового наставника. Ним став 43-річний Морено Лонго. Раніше фахівець працював з молодіжними командами Торіно, а з 2016 по 2018 рік очолював Фрозіноне. Про термін контракту Лонго не повідомляється.

Свій перший матч під керівництвом нового наставника Торіно зіграє в суботу, 8 лютого, проти Сампдорії. Наразі команда з Турина посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.

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Торіно Торіно Італія Вальтер Маццаррі Вальтер Маццаррі Морено Лонго Морено Лонго
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