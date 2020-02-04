Торіно офіційно підтвердив відставку Маццаррі і призначив нового тренера

Керівництво туринського клубу офіційно повідомило про припинення співпраці з Вальтером Маццаррі.

Торіно зазнав чотирьох поразок поспіль із загальним рахунком 3:17. Найбільше дісталося "бикам" від Аталанти, яка забила 7 голів на домашньому полі туринців. Провальні результати команди змусили президента Урбано Кайро відправити у відставку Вальтера Маццаррі. Про звільнення 58-річного фахівця повідомив офіційний сайт Торіно.

Мілан готовий запросити Рангніка одразу на дві посади

Італійський клуб одразу ж призначив нового наставника. Ним став 43-річний Морено Лонго. Раніше фахівець працював з молодіжними командами Торіно, а з 2016 по 2018 рік очолював Фрозіноне. Про термін контракту Лонго не повідомляється.

Свій перший матч під керівництвом нового наставника Торіно зіграє в суботу, 8 лютого, проти Сампдорії. Наразі команда з Турина посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.

Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку