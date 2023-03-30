Скаутська служба Торіно вже довгий час спостерігає за форвардом Вердера і збірної Німеччини Нікласом Фюлькругом. Про це інформує офіційний сайт інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

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Повідомляється, що "бики" мають виграти конкуренцію у Нюрнберга і Ганновера. Однак президент Торіно Урбано Кайро, схоже, налаштований дуже серйозно.

У двох останніх товариських матчах за "манншафт" Фюлькруг забив 3 м'ячі. Загалом на його рахунку 15 голів за Вердер у цьому сезоні.

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