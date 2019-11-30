Торіно на виїзді здобув мінімальну перемогу над Дженоа: 14-й тур Серії А, матчі суботи

У 14-му турі чемпіонату Італії пройшло кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 14-й тур

Дженоа – Торіно – 0:1

Гол: Бремер, 77

Фіорентина – Лечче – початок о 21:45

Перший тайм поєдинку пройшов за невеличкої переваги Дженоа. "Грифони" більш активно рухалися по полю й створили трохи більше моментів – зокрема, на ударні позиції виривалися Беренгер та Лукіч, однак вони пробивали повз ворота. Торіно ж цілком міг відзначитись на 30-й хвилині після вривання Ансальді у карний майданчик та пострілу в правий кут, але Раду врятував генуезців. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

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По перерві почався справжній екшн. Вже на 50-й хвилині Ансальді отримав хорошу передачу й пробив з меж штрафного, чиркнувши м'ячем об стійку, на що через шість хвилин відповів Агудело – хавбек Дженоа влучив у поперечину. В наступній же атаці Фавіллі увірвався до карного майданчика й завдав потужного удару, однак Торіно врятував каркас воріт. Після цього темп зустрічі на деякий час впав, хоча обмін моментами меншої гостроти тривав.

В останні 25 хвилин Торіно серйозно додав. На 74-й атаки господарів ледь не призвели до пенальті у ворота Дженоа, а на 77-й "бики" відкрили рахунок – це Бремер точним ударом головою замкнув подачу Верді з кутового. Футболісти Дженоа намагалися зрівняти рахунок, але так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Торіно.

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