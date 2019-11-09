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Торіно на виїзді розгромив Брешію: 12-й тур Серії А, матчі суботи

17:49 46 Читать на русском
Торіно на виїзді розгромив Брешію: 12-й тур Серії А, матчі суботи
Брешія – Торіно – 0:4 / твіттер Торіно

Торіно легко переграв Брешію, граючи у більшості увесь другий тайм (0:4).

Чемпіонат Італії 2019/2020, 12-й тур

Брешія – Торіно – 0:4

Голи: Белотті, 17 (пен), 26 (пен), Беренгер, 75, 81

Вилучення: Матею, 41

Інтер – Верона – початок матчу о 19:00

Наполі – Дженоа – початок матчу о 21:45

Торіно у гостях зустрічався з Брешією. Вже у середині першого тайму туринці заробили право на два пенальті за гру рукою у штрафному, обидва з яких впевнено реалізував Белотті. На цьому нещастя господарів не закінчились і на 41-й хвилині вони залишились у меншості – Матею отримав другу жовту за грубий підкат. На 75-й хвилині Беренгер довів рахунок до розгромного після передачі Лаксальта, а вже за 5 хвилин оформив дубль – 0:4. Цього цілком вистачило для впевненої перемоги туринців у підсумку.

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