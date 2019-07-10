toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

Торіно може зіграти матч Ліги Європи на полі команди Серії C

19:11 165 Читать на русском
Торіно може зіграти матч Ліги Європи на полі команди Серії C
Підготовка Торіно до нового сезону / ФК Торіно

Представник від Італії у Лізі Європи Торіно планує зіграти домашній поєдинок кваліфікації Ліги Європи на стадіоні клубу Серії С Алессандрії.

 

"Гранатові" приймуть переможця пари Кукес – Дебрецен на стадіоні Джузеппе Моккагатта, повідомляє La Stampa.

Торіно повернув Боніфаці за 11 мільйонів євро – ще вчора "бики" продали гравця за 10

Торіно отримав місце в Лізі Європи після дискваліфікації Мілана з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей. Однак, на домашньому стадіоні "биків" на 25 липня запланований концерт, тому зіграти там матч кваліфікації другого за рангом єврокубка туринці не зможуть.

Стадіон у Алессандрії вміщує 8 тисяч глядачів і відповідає вимогам УЄФА. Щоправда, одна з трибун буде закрита для глядачів, оскільки там немає індивідуальних сидінь. До слова, арена є домашньою для команди U-23 туринського Ювентуса та місцевої Алессандрії.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

blog_ava
75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону
17:30
2982
Теги
Стадіо Олімпіко Дебрецен Дебрецен Торіно Торіно Кукес Кукес Ліга Європи Дебрецен - Кукес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
БАТЕ
20:00
П'яст Глівіце
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук