Торіно може зіграти матч Ліги Європи на полі команди Серії C

Представник від Італії у Лізі Європи Торіно планує зіграти домашній поєдинок кваліфікації Ліги Європи на стадіоні клубу Серії С Алессандрії.

"Гранатові" приймуть переможця пари Кукес – Дебрецен на стадіоні Джузеппе Моккагатта, повідомляє La Stampa.

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Торіно отримав місце в Лізі Європи після дискваліфікації Мілана з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей. Однак, на домашньому стадіоні "биків" на 25 липня запланований концерт, тому зіграти там матч кваліфікації другого за рангом єврокубка туринці не зможуть.

Стадіон у Алессандрії вміщує 8 тисяч глядачів і відповідає вимогам УЄФА. Щоправда, одна з трибун буде закрита для глядачів, оскільки там немає індивідуальних сидінь. До слова, арена є домашньою для команди U-23 туринського Ювентуса та місцевої Алессандрії.

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